Spotify déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée " About the Song ". Actuellement en bêta, cette option avait été dévoilée fin 2025. Directement depuis l'écran de lecture, elle fournit des anecdotes et des détails sur la genèse des titres.

Comment fonctionne l'option ?

Pour accéder à " About the Song ", les utilisateurs doivent faire défiler la page vers le bas lors d'une écoute. La fonctionnalité apparaît sous la forme d'une fiche dédiée pour les titres compatibles.

En la sélectionnant, des cartes interactives s'affichent. Elles contiennent des informations résumées pour enrichir la session d'écoute. Ces résumés sont générés à partir de sources tierces, avec du machine learning pour créer les textes.

Chaque carte propose des boutons de pouce vers le haut et le bas afin de permettre aux utilisateurs de donner leur avis, et ainsi aider à affiner l'expérience au fil du temps.

Qui peut en bénéficier ?

Le déploiement initial de " About the Song " est limité. Pour l'instant, seuls les abonnés Premum de Spotify peuvent y accéder. La fonctionnalité n'est disponible que sur les applications mobiles (iOS et Android) et en langue anglaise.

La phase de bêta concerne six pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Spotify n'a pas communiqué de date pour une éventuelle extension aux utilisateurs gratuits ou à d'autres pays.

Après un enrichissement pour les paroles

" Comprendre le savoir-faire et le contexte derrière une chanson peut approfondir votre connexion à la musique que vous aimez ", explique Spotify. La plateforme a récemment généralisé la traduction des paroles et propose les paroles hors ligne en Premium.