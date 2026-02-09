Illumination et Nintendo intensifient la communication autour de la suite de leur succès planétaire. Un nouveau spot publicitaire, baptisé "Level Up", vient d'être mis en ligne, offrant aux fans une dose concentrée de nouvelles images et de clins d'œil à l'univers du célèbre plombier. Ce teaser confirme non seulement la date de sortie, mais surtout la fidélité à l'esprit des jeux, tout en élargissant l'horizon narratif.

Que nous apprend ce nouveau trailer sur Yoshi ?

La séquence la plus commentée de cette bande-annonce est sans conteste celle mettant en scène Yoshi. Les studios ont enfin répondu à l'attente des fans en montrant la mécanique de jeu la plus célèbre du dinosaure : sa capacité à avaler ses ennemis pour les transformer en œufs. La scène emblématique montre Kamek, le sorcier Magikoopa, se faire gober au terme d'un ralenti spectaculaire.

Le gag est poussé jusqu'au bout. Après avoir avalé son adversaire, Yoshi tourne le dos à la caméra, et un effet sonore bien connu des joueurs retentit. Un œuf, arborant comiquement les lunettes intactes de Kamek, est alors projeté dans un cockpit, rejoint par un Yoshi visiblement fier de son coup. C'est un moment de pure comédie qui promet un film respectueux de l'humour propre à la franchise.

Quels autres personnages et mondes sont mis en avant ?

Le teaser ne se contente pas de mettre en lumière le compagnon de Mario. Il offre également de brefs mais intenses aperçus d'autres éléments clés. On y voit notamment Rosalina en pleine action, maîtrisant Bowser Jr. avec une aisance déconcertante. Le trailer montre aussi une séquence où la princesse Peach et Toad explorent une ville cyberpunk et néon, remplie de références cachées pour les observateurs attentifs.

Parmi ces clins d'œil, les fans les plus aguerris ont déjà repéré un gigantesque logo N64 trônant au sommet d'un bâtiment, ainsi que des personnages pixelisés rappelant les origines de la saga. Le boss iconique Megaleg, tout droit sorti du jeu Super Mario Galaxy, fait aussi une apparition, confirmant que le film puisera abondamment dans le matériel source du jeu Wii.

Quelles sont les attentes pour cette suite très attendue ?

Après le succès colossal du premier film, qui a rapporté près de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial, les attentes sont immenses. Cette suite s'appuie sur des bases solides, avec le retour des réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic, ainsi que du compositeur Brian Tyler. Le casting vocal original, incluant Chris Pratt (Mario) et Anya Taylor-Joy (Peach), est également de retour.

De nouvelles voix prestigieuses rejoignent l'aventure, avec Brie Larson confirmée pour incarner Rosalina et Benny Safdie pour Bowser Jr. Bien que l'histoire principale s'inspire du jeu super Mario Galaxy, les producteurs promettent des surprises pour les fans de toutes les époques de Mario. Le film s'annonce comme une célébration colorée et explosive pour le 40ème anniversaire du personnage.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie officielle du film Super Mario Galaxy ?

Le film est prévu pour une sortie en salles le 1er avril 2026 en Europe et en Amérique du Nord, et le 3 avril 2026 aux États-Unis.

Quels sont les nouveaux acteurs annoncés au casting ?

Brie Larson a été confirmée comme la voix de Rosalina, un personnage central de l'univers Galaxy, et Benny Safdie prêtera sa voix à Bowser Jr.

Le film est-il une suite directe au premier "Super Mario Bros. Le Film" ?

Oui, il s'agit de la suite directe du film sorti en 2023, reprenant l'histoire là où le premier opus s'était arrêté et introduisant de nouveaux personnages et mondes issus des jeux vidéo.