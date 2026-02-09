La proposition des États-Unis de voir Taïwan déplacer 40% de sa capacité de production de semi-conducteurs sur le sol américain a reçu une réponse directe et sans équivoque de la part de Taipei.

Par la voix de sa vice-Première ministre, Cheng Li-chiun, l'île a clairement indiqué que son écosystème industriel, bâti sur plusieurs décennies, ne pouvait tout simplement pas être déraciné.

Entre les impératifs de sécurité nationale américains et la réalité économique et stratégique taïwanaise, certaines limites restent difficiles à franchir.

Une fin de non-recevoir catégorique

Lors d'une interview télévisée, Cheng Li-chiun n'a laissé aucune place à l'ambiguïté. "J'ai très clairement fait savoir aux États-Unis que c'est impossible", a-t-elle martelé.

Cette position ferme de Taiwan ne signifie pas un refus de coopérer, mais plutôt la reconnaissance qu'un tel transfert est techniquement et logistiquement irréalisable sans démanteler une chaîne de valeur extrêmement complexe et intégrée.

L'écosystème taïwanais ne se résume pas à des usines, mais englobe un réseau dense de fournisseurs, d'ingénieurs et de savoir-faire accumulé qui reste difficilement reproductible aux Etats-Unis, du moins pas dans des délais courts.

Taiwan se veut ferme : l'expansion internationale, y compris aux États-Unis, se fera sur la base d'un ancrage solide et d'un investissement continu sur son propre territoire, alors que les semi-conducteurs sont un domaine stratégique national.

"Notre capacité globale à Taïwan ne fera que continuer de croître", a précisé la vice-Première ministre. Loin de vouloir vider ses parcs scientifiques, le gouvernement taïwanais propose plutôt de partager son expérience pour aider Washington à développer un environnement similaire.

L'ambition américaine face au pragmatisme taïwanais

La demande américaine est portée par des figures comme le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, qui a résumé la doctrine de Washington de manière frappante : "On ne peut pas avoir toute la fabrication de semi-conducteurs à 80 miles de la Chine".

Pour l'administration américaine, cette relocalisation est une question de logique géopolitique visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques. L'objectif affiché est d'atteindre 40% de part de marché dans la fabrication de puces de pointe.

Cependant, cette vision se heurte au pragmatisme de Taipei. L'île est consciente que sa domination technologique est son principal atout stratégique. Accepter une telle migration de ses capacités reviendrait à affaiblir sa position centrale dans l'économie mondiale.

L'accord récent sur une baisse des tarifs douaniers et une augmentation des investissements taïwanais aux États-Unis semble être la voie de compromis privilégiée par Taipei pour lâcher du lest sans céder sur l'essentiel.

Entre collaboration et souveraineté technologique

L'île est prête à étendre sa présence à l'étranger, comme en témoigne l'investissement colossal de 165 milliards de dollars de TSMC, le leader mondial des semiconducteurs, pour construire des usines en Arizona.

Cette démarche illustre parfaitement la doctrine taïwanaise : exporter son savoir-faire et sa capacité de production de manière ciblée, mais conserver le cœur de son réacteur technologique (et sa capacité de gravure la plus fine) sur son sol.

Cheng Li-chiun s'est montrée confiante, affirmant que la capacité de production de l'île, en incluant les projets existants et futurs, "dépassera de loin" les investissements réalisés à l'étranger.

Le message envoyé est donc celui d'un partenariat stratégique, mais entre égaux. La question reste ouverte : cette approche suffira-t-elle à apaiser les craintes de Washington ou la pression pour un découplage plus radical de la chaîne d'approvisionnement s'intensifiera-t-elle dans les mois à venir ?