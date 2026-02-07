Les frontières de l'observation cosmologique ont une nouvelle fois été repoussées par le télescope spatial James Webb. Grâce à son spectrographe NIRSpec dans le proche infrarouge, les scientifiques ont confirmé que la galaxie baptisée MoM-z14 est bien la plus distante jamais détectée à ce jour.

Son décalage vers le rouge cosmologique (redshift) a été mesuré à 14,44, ce qui signifie que sa lumière a voyagé pendant 13,5 milliards d'années pour nous parvenir. Elle existait donc à peine 280 millions d'années après le Big Bang.

Pourquoi cette galaxie est-elle une anomalie ?

MoM-z14 fait partie d'un groupe de plus en plus nombreux de galaxies primitives étonnamment lumineuses, 100 fois plus que ce que prévoyaient les études théoriques avant le lancement du Webb.

Un autre mystère réside dans sa composition chimique. Les observations révèlent des quantités élevées d'azote, un élément qui n'aurait pas dû être produit en si peu de temps par les générations d'étoiles classiques.

Une hypothèse est que l'environnement dense de l'Univers primordial a pu favoriser la naissance d'étoiles supermassives capables de synthétiser cet azote bien plus rapidement.

Notre vision de l'Univers primordial change

La galaxie MoM-z14 montre également des signes qu'elle participe activement à la réionisation de l'Univers.

À cette époque, un épais brouillard d'hydrogène neutre remplissait le cosmos. La lumière intense émise par les premières étoiles a été assez puissante pour ioniser cet hydrogène, le rendant transparent et permettant à la lumière de voyager à travers l'espace.

Chaque galaxie comme MoM-z14 fournit un indice précieux pour cartographier cette transition de l'histoire cosmique, une époque qui était quasi inaccessible avant les capacités infrarouges du télescope James Webb.