Dévoilé pour la première fois en 2017, le camion électrique Tesla Semi a longtemps alimenté les conversations, oscillant entre promesse technologique et projet fantôme.

Si quelques unités ont bien été livrées à des partenaires triés sur le volet comme PepsiCo ou DHL dans le cadre de programmes pilotes, le marché restait suspendu à l'officialisation des caractéristiques techniques et, surtout, à la confirmation d'un calendrier de production à grande échelle. C'est désormais chose faite.

Deux versions pour deux stratégies

Le constructeur a mis à jour son site officiel pour présenter deux déclinaisons distinctes. La première, baptisée Standard Range, promet une autonomie de 523 kilomètres à pleine charge, soit 82 000 livres (environ 37 tonnes). Avec un poids à vide inférieur à 9 tonnes, cette version est clairement pensée pour maximiser la charge utile, la rendant idéale pour les trajets régionaux et les navettes entre les grands centres logistiques.

La seconde version, Long Range, pousse l'autonomie jusqu'à 805 kilomètres , mais au prix d'un poids à vide plus élevé, atteignant près de 10,5 tonnes (23 000 lbs).

Ce surplus de 1 300 kg, principalement dû à une batterie plus conséquente, réduit d'autant la charge utile mais ouvre la voie au transport long-courrier tout-électrique pour des marchandises moins denses.

Une efficacité et une puissance de charge au cœur du projet

Les deux modèles partagent une consommation énergétique remarquablement basse, annoncée à 1,7 kWh par mile (environ 1,06 kWh/km).

Cette efficacité, qui se traduirait par des économies de carburant de plusieurs centaines de milliers de dollars sur la durée de vie du camion par rapport au diesel, est rendue possible par trois moteurs indépendants placés sur les essieux arrière.

Tesla annonce une puissance totale de 800 kW et mentionne que les deux versions sont conçues pour l'autonomie, réaffirmant ses ambitions dans le transport autonome.

Le temps de recharge est également un argument de poids. Grâce au support de la norme de charge MCS 3.2, le Semi peut récupérer 60 % de son autonomie en seulement 30 minutes, soit la durée d'une pause réglementaire pour les chauffeurs.

Le modèle Long Range bénéficie même d'une puissance de charge maximale de 1,2 mégawatt, une performance déjà démontrée par le passé et essentielle pour rendre le transport électrique viable sur de longues distances.

La production de masse est-elle enfin lancée ?

Cette officialisation des fiches techniques n'arrive pas seule. Dans une publication sur le réseau social X, Elon Musk a lui-même confirmé que "la production en grande série du Tesla Semi commence cette année".

Tesla Semi starts high volume production this year https://t.co/yZLDmkA9EP — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Cette déclaration met fin à des années de spéculations et positionne enfin le camion comme un véhicule pouvant être produit en grande quantité, bien au-delà des quelques unités en circulation.

Avec des spécifications désormais gravées dans le marbre et une production en volume imminente, Tesla semble prêt à s'attaquer à un marché colossal. La dernière grande inconnue, et non des moindres, reste le prix de vente

Si les tarifs initiaux de 150 000 et 180 000 dollars annoncés en 2017 semblent aujourd'hui obsolètes, le nouveau positionnement tarifaire sera déterminant pour convaincre les flottes de franchir le pas vers l'électrique.