Tesla accélère brutalement sa stratégie dans l'énergie solaire avec un vaste plan de recrutement pour atteindre un objectif de production de 100 gigawatts sur le sol américain d'ici 2028.

Cette manœuvre ambitieuse intervient alors que le constructeur fait face à un ralentissement de la demande pour ses véhicules électriques et cherche de nouveaux relais de croissance stratégiques.

Plusieurs cadres dirigeants, dont Seth Winger, responsable de l'ingénierie des produits solaires, et Bonne Eggleston, vice-présidente en charge de la fabrication des cellules, ont confirmé via des publications en ligne le lancement d'une campagne de recrutement pour soutenir cette nouvelle vision.

Le constructeur cherche activement des "ingénieurs et scientifiques audacieux" pour relever ce défi industriel majeur.

Une ambition démesurée : 100 GW avant la fin 2028

L'objectif affiché par le constructeur est colossal. Une offre d'emploi précise la mission : "déployer 100 GW de fabrication solaire à partir de matières premières sur le sol américain avant la fin de 2028".

Pour mettre ce chiffre en perspective, la capacité totale actuelle de production de modules solaires aux États-Unis est de 65 GW, et celle de cellules, bien plus complexes à fabriquer, n'atteint que 3,2 GW.

Panneaux Solaires Tesla

Le plan de Tesla représente donc une nouvelle fois un véritable tour de force, visant à construire en quelques années un écosystème de production qui dépasse largement l'existant.

Cette course effrénée s'inscrit dans un contexte où les États-Unis tentent de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine outrageusement le marché mondial des cellules photovoltaïques.

Bien que des incitations fiscales aient été mises en place, de nombreux projets d'usines américaines peinent à se concrétiser, freinés par la concurrence des importations asiatiques à bas coût.

Un air de déjà-vu : le spectre de l'échec SolarCity

Pourtant, ce n'est pas la première fois que le groupe s'aventure avec de grandes promesses dans le solaire. L'acquisition de SolarCity en 2016, une entreprise alors dirigée par les cousins d'Elon Musk, devait intégrer des "toits solaires époustouflants" à l'écosystème de la marque.

Cependant, le produit n'a jamais atteint une production de masse et l'usine de Buffalo, dans l'État de New York, a connu de nombreuses difficultés, conduisant au départ du partenaire industriel Panasonic en 2020.

Alors, pourquoi remettre le couvert ? La principale différence réside dans la demande énergétique exponentielle générée par l'intelligence artificielle. Elon Musk lui-même estime que le solaire et les batteries sont la meilleure solution pour alimenter les centres de données toujours plus gourmands.

Des délégations de l'entreprise auraient d'ailleurs récemment visité des fabricants chinois pour étudier l'acquisition d'équipements de production, signe d'une approche plus pragmatique cette fois-ci, bien que l'emplacement des futures usines reste encore flou.

L'énergie comme nouvel horizon stratégique

Cette offensive solaire doit être analysée au-delà du simple produit. Pour les analystes, il s'agit d'une brique essentielle du futur de Tesla, intimement liée à ses projets de robotaxis et d'IA.

La vision est celle d'un écosystème intégré où Tesla ne vend plus seulement des voitures, mais fournit également l'énergie propre pour les alimenter et la puissance de calcul pour les guider. Selon certaines estimations, cette diversification pourrait ajouter 1 000 milliards de dollars à la valeur de l'entreprise à terme.

Reste la question de la crédibilité des calendriers. Elon Musk est célèbre pour ses objectifs ambitieux qui accusent souvent des retards importants, comme en témoigne la saga de la conduite entièrement autonome (FSD).

Si la direction semble claire, la capacité de l'entreprise à ériger une telle capacité de production en moins de cinq ans sera le véritable test. Le chant des sirènes de l'énergie solaire suffira-t-il à faire oublier les difficultés actuelles sur le marché de l'automobile électrique ?