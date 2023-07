Le réseau social TikTok a fait sa renommée avec une formule assez simple : des vidéos très courtes accompagnées de musique. Mais pour aller chercher toujours plus d'utilisateurs, le réseau avait élargi son champ d'activité pour également prendre en charge les photos, devenant ainsi un sérieux concurrent à Instagram.

Twitter change de nom, TikTok en profite

ByteDance saisit également une occasion unique : alors que Twitter bat de l'aile et qu'il s'amorce un changement de nom et de design sous l'impulsion de son nouveau propriétaire Elon Musk, TikTok va proposer de partager des messages sous la forme de texte.

Dans un communiqué, le réseau annonce "élargir les limites de la créativité pour tous sur TikTok" en lançant ainsi la possibilité d'échanger tout simplement du texte, ouvrant ainsi un peu plus la porte aux débats et échanges. Le réseau évoque la possibilité de partager des histoires, poèmes, paroles de chanson... Il sera possible d'y ajouter de la musique, des stickers, des hashtags ainsi que des fonds colorés.

TikTok saisit l'occasion de venir grappiller des utilisateurs jusqu'ici adeptes de Twitter qui ne se reconnaissent plus dans le réseau depuis son changement de propriétaire. Le réseau devrait également récupérer les utilisateurs perdus lors du changement de nom de Twitter...