En 2023, un neutrino a percuté la Terre avec une énergie 100 000 fois supérieure à celle des particules générées par le LHC (Large Hadron Collider). Une équipe de l'UMass Amherst a publié une étude dans Physical Review Letters et propose une explication audacieuse : la mort explosive d'un trou noir primordial.

D'où vient cette particule à l'énergie folle ?

Contrairement aux trous noirs stellaires nés de l'effondrement d'étoiles massives, les trous noirs primordiaux (PBH) seraient des reliques formées juste après le Big Bang.

Théorisés par Stephen Hawking, ces objets pourraient être bien plus légers et donc, paradoxalement, beaucoup plus chauds. C'est cette chaleur qui leur permettrait de s'évaporer lentement en émettant le rayonnement de Hawking.

" Plus un trou noir est léger, plus il devrait être chaud et plus il émettra de particules. À mesure que les PBH s'évaporent, ils deviennent encore plus légers, donc plus chauds, émettant encore plus de radiations dans un processus d'emballement jusqu'à l'explosion ", explique Andrea Thamm, co-autrice de l'étude.

C'est cette explosion finale qui libérerait des particules d'une énergie phénoménale, comme le neutrino observé.

Pourquoi tous les télescopes ne l'ont-ils pas détectée ?

Le neutrino a été capté par l'observatoire KM3NeT en Méditerranée. Cependant, un autre détecteur de neutrinos bien plus sensible, IceCube, situé au pôle Sud et spécifiquement conçu pour les hautes énergies, n'a rien vu.

Pour les chercheurs, cette incohérence suggère que les modèles simples de trous noirs primordiaux sont incomplets. L'équipe propose donc une nouvelle version plus complexe afin d'expliquer cette différence de sensibilité entre les deux expériences.

Source image : Université d'Amherst Massachusetts

Une nouvelle théorie pour résoudre le mystère de la matière noire ?

La solution proposée est celle des PBH quasi-extrémaux, des trous noirs dotés d'une " charge sombre ". Ce modèle plus complexe introduit une sorte de copie de la force électromagnétique, portée par un " électron sombre " hypothétique.

" Notre modèle de charge sombre est plus complexe, ce qui signifie qu'il peut fournir un modèle plus précis de la réalité ", souligne Michael Baker, co-auteur de l'étude. Un PBH avec une charge sombre se comporterait différemment, expliquant les données expérimentales apparemment contradictoires.

Cette théorie a une implication majeure : elle pourrait enfin lever le voile sur la matière noire, cette substance invisible qui constitue l'essentiel de la masse de l'Univers.

" Si notre charge sombre hypothétique est vraie, nous pensons qu'il pourrait y avoir une population importante de PBH, ce qui serait cohérent avec d'autres observations astrophysiques et expliquerait toute la matière noire manquante dans l'Univers ", estime Joaquim Iguaz Juan, également co-ateur de l'étude.

L'unique particule pourrait ainsi vérifier les théories de Hawking et résoudre l'un des plus grands mystères de la cosmologie.