Le feuilleton du smartphone T1 connaît un nouveau rebondissement. Après des mois de silence radio et une date de lancement manquée, les dirigeants de l'entreprise, Don Hendrickson et Eric Thomas, sont sortis de l'ombre. Au programme : un appareil entièrement revu, des caractéristiques techniques améliorées, mais aussi un prix en hausse et, surtout, un reniement majeur sur son origine de fabrication.

Quelles sont les nouveautés techniques de cette version remaniée ?

Le T1 a pris du volume. L'appareil arbore désormais un écran plus grand, approchant les 6,8 pouces contre 6,25 pouces initialement. Sous le capot, la mise à niveau est notable avec l'intégration d'une puce Qualcomm Snapdragon 7, une capacité de stockage interne de 512 Go et une batterie de 5 000 mAh.

Le design a également été repensé. Fini le module caméra carré, place à un bloc ovale plus discret abritant trois objectifs. Les capteurs photo ne sont pas en reste, avec une promesse de 50 mégapixels pour la caméra selfie et le capteur principal arrière. Malgré ces changements, le logo T1 et l'icône du drapeau américain restent présents au dos du téléphone.

Pourquoi l'étiquette "Made in USA" a-t-elle été abandonnée ?

C'est le point le plus sensible. La promesse d'une fabrication américaine, argument marketing majeur au lancement, est officiellement abandonnée. Les dirigeants ont confirmé que le téléphone ne serait pas produit sur le sol américain, évoquant une production gérée par une "nation favorisée" sans plus de précisions. Cette volte-face était prévisible, la société ayant déjà pris ses distances avec cette affirmation par le passé.

This is the Trump Phone https://t.co/R2O7DfmACt — The Verge (@verge) February 6, 2026

La raison est simple : les réglementations de la FTC (Federal Trade Commission) sont extrêmement strictes. Pour obtenir le label "Made in USA", un produit ne doit contenir aucun composant étranger, un seuil quasi impossible à atteindre pour un smartphone. Un "assemblage final" d'une dizaine de pièces serait tout de même réalisé à Miami, une maigre consolation pour les acheteurs attachés à l'origine du produit.

Quand et à quel prix le T1 sera-t-il finalement disponible ?

Le calendrier reste flou. Les dirigeants évoquent une expédition possible d'ici la fin du mois de mars, une fois que l'appareil aura obtenu la certification de l'opérateur T-Mobile. Le site web de la marque sera également relancé pour présenter le nouveau design et la fiche technique complète du Trump Mobile T1.

L'ancienne fiche technique du T1, toujours en place sur le site officiel

Côté prix, la facture s'alourdit. Les clients ayant déjà versé un acompte de 100 dollars conserveront le prix initial de 499 dollars. Pour les nouveaux acheteurs, le tarif final sera plus élevé, bien que maintenu sous la barre des 1 000 dollars. Ce flou et ces changements constants alimentent un certain scepticisme quant à la concrétisation réelle du projet.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le prix du Trump Mobile T1 est-il toujours de 499 dollars ?

Uniquement pour les clients qui ont versé un acompte lors de la précommande. Pour tous les autres, le prix sera plus élevé, mais restera inférieur à 1 000 dollars.

Quelles sont les principales améliorations techniques ?

Le smartphone dispose d'un écran plus grand de 6,8 pouces, d'une puce Qualcomm Snapdragon 7, de 512 Go de stockage, d'une batterie de 5 000 mAh et de capteurs photo de 50 MP.

Le téléphone est-il vraiment fabriqué aux États-Unis ?

Non. Les dirigeants ont confirmé que la production principale se fait à l'étranger. Seul un assemblage final limité de quelques composants aura lieu à Miami, ce qui ne permet pas d'obtenir le label "Made in USA".