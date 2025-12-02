Le 1er décembre à 14h21 heure locale, le ciel de Kourou en Guyane a vu s'élever le lanceur Vega C pour sa mission VV28. Opéré par Arianespace, ce vol a permis de placer avec succès en orbite héliosynchrone le satellite d'observation de la Terre KOMPSAT-7. La séparation du satellite de moins de 2 tonnes est intervenue 44 minutes après le décollage, à une altitude de 576 km.

Un satellite pour la Corée du Sud

Développé par l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), KOMPSAT-7 (KOrea Multi-Purpose SATellite-7) est décrit comme l'un des satellites d'imagerie optique à haute résolution les plus avancés au monde.

Sa mission principale est de répondre à la demande nationale croissante d'images satellitaires de haute qualité, notamment pour l'observation détaillée de la péninsule coréenne, avec une durée de vie minimale estimée à cinq ans.

Une innovation réside dans sa technologie de transmission de données optiques, une première pour un satellite coréen. Cette capacité permet " le traitement en temps réel d'images d'observation de la Terre de grand volume ".

Un cinquième succès pour Vega C

Ce lancement constitue le sixième vol pour la fusée Vega C et son cinquième succès, après l'échec de sa deuxième mission en décembre 2022 qui avait privé l'Europe d'un accès autonome à l'espace.

" Nous remercions nos partenaires sud-coréens pour leur confiance renouvelée et nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration à l'avenir ", déclare David Cavaillolès, le patron d'Arianespace.

Il s'agit du neuvième satellite sud-coréen à être lancé par Arianespace, et le quatrième pour le compte du KARI. Reste que la Corée du Sud œuvre pour son propre accès autonome à l'espace.

De futurs vols de Vega C opérés par Avio

La mission VV28 est l'une des dernières supervisées directement par Arianespace pour le lanceur Vega C. Un changement se prépare avec la commercialisation et l'opération des vols Vega C qui seront progressivement transférées à Avio, le maître d'œuvre industriel italien de la fusée, dans le courant de l'année prochaine.

Pour Arianespace, cette année 2026 se terminera avec un lancement d'Ariane 6 (modèle Ariane 62 à deux boosters) prévu le 17 décembre avec le déploiement de satellites Galileo.