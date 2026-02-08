Dylan Taylor, le PDG de Voyager Technologies, vient de tempérer publiquement les ardeurs d'Elon Musk concernant un déploiement rapide de fermes de serveurs en orbite.

Il a qualifié un calendrier de deux ans d'"agressif", mettant en lumière un défi d'ingénierie fondamental qui reste à concrétiser avant de pouvoir imaginer disposer d'une infrastructure spatiale.

Le véritable défi : la physique du refroidissement dans le vide

L'idée de placer des centres de données spatiaux en orbite semble séduisante, mais elle se heurte à une contrainte de taille : le problème du refroidissement.

Contrairement à la Terre où l'air et les liquides permettent de dissiper la chaleur par convection, l'espace est un vide. Dylan Taylor l'a rappelé : "C'est contre-intuitif, mais il est difficile de refroidir des objets dans l'espace car il n'y a pas de milieu pour transmettre la chaleur". La seule solution viable reste la radiation thermique.

Projet de datacenter spatial Starcloud

Cela implique de déployer d'immenses radiateurs orientés à l'opposé du Soleil. Cette solution ajoute une complexité, un poids et un coût considérables aux projets, transformant un simple problème de température en un véritable casse-tête pour les ingénieurs.

Cette question du refroidissement conditionne toute la viabilité du concept et n'est pas encore complètement résolue.

Une bataille de visions entre Musk et les acteurs établis

Cette mise en garde de Voyager n'est pas anodine. Elle intervient quelques jours seulement après l'annonce de la méga-fusion entre SpaceX et xAI, une opération à 1250 milliards de dollars.

Pour Elon Musk, l'un des piliers de cette stratégie est la création d'une infrastructure de calcul en orbite, alimentée par l'énergie solaire et libérée des contraintes immobilières terrestres.

Face à cette ambition, Voyager se positionne comme un acteur plus pragmatique. L'entreprise, qui développe déjà la station commerciale Starlab avec des partenaires comme Airbus et Palantir en vue d'offrir une alternative après la fin de carrière de la Station Spatiale Internationale, possède une expertise concrète avec des dispositifs de calcul déjà opérationnels sur l'ISS.

Cette expérience de terrain lui confère une vision réaliste des défis, loin des effets d'annonce.

Voyager, au-delà des data centers : une stratégie lunaire globale

La prudence de Voyager sur le calcul orbital ne signifie pas un manque d'ambition. L'entreprise diversifie ses activités et vient d'annoncer un partenariat stratégique avec Max Space pour développer des habitats lunaires basés sur des technologies de modules extensibles.

L'initiative vise à répondre aux ambitions de la NASA d'établir un avant-poste lunaire permanent d'ici 2030. Cette diversification est la clé de sa stratégie. Voyager développe des technologies concrètes pour l'environnement lunaire, comme des revêtements anti-poussière ou des systèmes d'extraction de ressources à partir du régolithe.

En collaborant avec des spécialistes comme Max Space, Voyager construit un écosystème technologique robuste, se positionnant comme un partenaire incontournable pour les futures infrastructures spatiales, qu'elles soient en orbite terrestre ou sur la Lune.

La course aux data centers spatiaux est donc loin d'être jouée. Si les fusées de Musk peuvent mettre le matériel en orbite, c'est la maîtrise des contraintes physiques, notamment thermiques, qui déterminera le véritable leader.

L'approche méthodique de Voyager, fondée sur des partenariats stratégiques et des démonstrations technologiques progressives, pourrait bien s'avérer plus durable que les calendriers audacieux des géants de la tech mais ces derniers ont les poches profondes et des moyens massifs pour atteindre leurs objectifs.