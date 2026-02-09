En s'appuyant sur Genie 3 de Google DeepMind, Waymo a développé le Waymo World Model. Il s'agit d'un simulateur capable de créer des mondes virtuels réalistes pour tester ses véhicules autonomes dans des conditions jusqu'alors impossibles à reproduire.

Une simulation indispensable pour les voitures autonomes

La simulation est un pilier fondamental du développement des véhicules autonomes. Elle permet d'accumuler des milliards de kilomètres virtuels, bien plus que ceux déjà réellement parcourus par le Waymo Driver pour les robotaxis de Waymo.

L'intérêt est de confronter l'IA à une infinité de scénarios, sans aucun risque physique pour les passagers ou les piétons. Et Waymo n'y va pas avec le dos de la cuillère.

" En simulant l'impossible, nous préparons de manière proactive le Waymo Driver à certains des scénarios les plus rares et complexes. " Plutôt que de se limiter aux données collectées sur la route, un modèle exploite Genie 3 pour générer des cas rares que la flotte de véhicules n'a jamais directement observés.

Quelles sont les capacités du simulateur ?

Le Waymo World Model se distingue par sa génération d'environnements 3D photoréalistes et interactifs, incluant à la fois les données des caméras et des capteurs LiDAR.

Les ingénieurs peuvent créer des scénarios à la demande via de simples instructions textuelles. Les exemples partagés par Waymo comprennent un pont du Golden Gate enneigé, une tornade ou même une rencontre avec un éléphant.

Le modèle offre un contrôle précis sur les actions de conduite pour tester des scénarios contrefactuels, la disposition de la scène (feux de circulation, comportement des autres usagers) et les conditions ambiantes. Il est possible de modifier l'heure de la journée ou la météo instantanément.

Avec des vidéos de caméras embarquées

Une des fonctionnalités du Waymo World Model est la conversion de n'importe quelle vidéo, comme celles issues d'une vidéo d'une dashcam, en une simulation multimodale complète.

Ce processus garantit " le plus haut degré de réalisme et de factualité ", parce que les simulations sont directement dérivées d'images réelles. L'IA peut ainsi reconstituer une scène et montrer comment le Waymo Driver s'y serait comporté.

En outre, Waymo a trouvé une astuce pour surmonter les limites de stabilité de Genie 3 sur les longues scènes. En accélérant la lecture des séquences générées par quatre, l'entreprise parvient à créer des simulations plus longues tout en maintenant une haute fidélité.