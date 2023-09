Whatsapp bénéficie régulièrement de mises à jour et diverses améliorations et Meta compte profiter de la rentrée pour donner un petit coup de jeune à son application.

Il faut dire que ces derniers mois, l'application a profité de l'arrivée de nouveautés : messagerie vidéo, partage d'écran, intelligence artificielle, gestion des contenus HD... Beaucoup de changement qui ne sont pas forcément mis en valeur ou localisés de façon très accessible aux utilisateurs.

Une refonte totale de l'application est donc prévue, afin de proposer quelque chose de plus homogène et de bien plus pratique. On peut déjà en apercevoir quelques bouts dans la version bêta de l'application estampillée 2.23.13.16.

On constate ainsi l'adoption des nouveaux codes Material Design 3 de Google et un changement global des teintes : le vert traditionnel à Whatsapp est désormais en retrait sur le bandeau supérieur : seul le logo est vert désormais.

Le tout semble mieux ordonné, mais des changements pourraient être opérés avant le lancement de la version finale. En outre, de nouveaux filtres apparaissent également, il devient possible de n'afficher que les conversations disposant de messages non lus, de mieux filtrer l'ensemble... Aucune date de lancement n'a été communiquée pour le moment.