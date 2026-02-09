La Commission européenne adresse une communication de griefs à Meta. Via cet acte d'accusation, le groupe est soupçonné d'avoir abusé de sa position dominante en excluant les assistants IA concurrents de son application de messagerie WhatsApp. Depuis une mise à jour des conditions d'utilisation de WhatsApp Business le 15 janvier 2026, seul Meta AI peut interagir avec les utilisateurs de la plateforme.

Une situation jugée urgente par la Commission européenne

L'exécutif européen estime que l'attitude de Meta risque de causer un dommage sérieux et irréparable à la concurrence.

Pour la Commission, WhatsApp constitue un point d'entrée important permettant aux assistants IA à usage général d'atteindre les consommateurs. En fermant cette porte, Meta pourrait ériger des barrières à l'entrée insurmontables pour les concurrents, notamment les plus petits acteurs, et les marginaliser.

Une enquête avait été ouverte en décembre dernier. Les conclusions sont pour le moment à titre préliminaire. En attendant les conclusions définitives, des mesures provisoires sont envisagées.

Quelle est la position de Meta face aux accusations ?

Meta conteste fermement. Un porte-parole du groupe a déclaré (Reuters) que l'UE n'avait " aucune raison d'intervenir ", qualifiant la logique de la Commission européenne de faussée concernant l'API WhatsApp Business.

WhatsApp ne serait pas un canal de distribution majeur pour les chatbots IA, et les utilisateurs peuvent y accéder grâce aux " boutiques d'applications, les systèmes d'exploitation, les appareils, les sites web et les partenariats ".

Le groupe avait précédemment justifié sa décision de blocage par des raisons techniques, en justifiant que les chatbots IA sur WhatsApp surchargent ses systèmes qui n'ont pas été conçus pour ce type de support.

Des conséquences imminentes pour WhatsApp et Meta ?

Meta dispose désormais d'un droit de réponse pour présenter ses arguments avant une décision finale. Si la Commission européenne impose des mesures provisoires, Meta pourrait être contraint de rouvrir l'accès de WhatsApp aux assistants IA tiers le temps de l'enquête.

À noter que l'enquête ne concerne pas l'Italie, où l'Autorité de la concurrence mène sa propre procédure et a déjà imposé à Meta des mesures provisoires.