Pendant deux heures ce mercredi, la messagerie Whatsapp était inaccessible aux millions d'utilisateurs que le service comptabilise à travers le monde. Une panne heureusement rare mais qui concernait l'intégralité du service sur toute la planète.

Rapidement, Whatsapp a communiqué sur les réseaux pour confirmer souffrir de "perturbations majeures" concernant la réception et la livraison de messages sur son service. La France n'a été que peu touchée par les problèmes puisque la panne est intervenue mercredi dernier à partir de 22h45.

Plus de 26000 incidents ont été comptabilisés en quelques minutes aux USA sur la plateforme Downdetector, la panne ayant duré un peu moins de deux heures.

Meta, la maison mère de Whatsapp n'a pas expliqué l'origine de cette panne qui se veut néanmoins préoccupante. Nombre de services d'envergure connaissent de plus en plus de pannes ces derniers mois et dans certains cas, ces coupures de service trouvent leur origine dans des attaques en ligne, parfois même avec des fuites de données à la clé.