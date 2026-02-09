Dès 2026, une simple mise à jour de Windows 11 pourrait bien transformer votre imprimante, même si elle fonctionne parfaitement, en un simple presse-papier. Microsoft a officialisé sa décision de cesser la prise en charge des pilotes d'impression jugés obsolètes. Une mesure présentée comme une avancée sécuritaire, mais qui soulève la question brûlante de l'obsolescence logicielle forcée.

Si vous aviez déjà consenti à un effort matériel coté PC pour passer à Windows 11, Microsoft pourrait ainsi donc vous contraindre également d'allonger quelques euros de plus pour changer d'imprimante... Une situation qui fait un peu plus grincer des dents.

Pourquoi Microsoft prend-il cette décision radicale ?

La raison invoquée par la firme de Redmond est encore une fois la même que pour Windows 11 : la sécurité. Les anciens pilotes d'imprimantes, spécifiquement les versions V3 (héritée de Windows Vista) et V4 (Windows 8), sont considérés comme un véritable talon d'Achille pour le système d'exploitation.

Ces architectures anciennes s'intègrent profondément dans le noyau du système et peuvent s'exécuter avec des privilèges élevés. Elles représentent une surface d'attaque de choix pour les cybercriminels, servant de porte d'entrée pour des failles critiques. En y mettant fin, Microsoft cherche à blinder son OS et à simplifier la maintenance d'un composant historiquement fragile.

Quels utilisateurs et quel matériel sont concernés ?

Microsoft se veut rassurant, affirmant que la majorité des clients utilisent déjà des solutions modernes ou le protocole IPP natif de Windows, qui ne nécessite pas de pilote spécifique du constructeur. La réalité sur le terrain pourrait cependant être bien différente pour de nombreux utilisateurs.

Les PME, les écoles, les administrations locales et de nombreux particuliers possédant une imprimante vieille de plus de cinq ans seront directement impactés. Si le fabricant n'a pas prévu de mise à jour, ces périphériques deviendront tout simplement non fonctionnels après l'application de la mise à jour KB5074105.

Que faire si mon matériel est menacé ?

Pas de panique immédiate, l'échéance est fixée au courant de cett année 2026, mais que faire si votre périphérique est menacé par cette mise à jour de Windows 11 ? La première étape consiste à vérifier sur le site du constructeur de votre appareil si des pilotes plus récents sont disponibles au téléchargement.

Si aucune mise à jour n'est proposée, les options se réduisent drastiquement. Il faudra alors envisager le remplacement du matériel avant la date butoir. Pour les plus technophiles, des solutions alternatives comme l'utilisation d'un serveur d'impression sous Linux peuvent être une option pour prolonger la vie de leur matériel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette mesure est-elle soudaine ?

Non, Microsoft avait déjà annoncé le caractère obsolète de ces pilotes en septembre 2023. Cette annonce préalable visait à laisser le temps aux utilisateurs et aux fabricants de s'adapter à ce changement majeur.

Mon imprimante neuve est-elle en danger ?

Il est très peu probable. La grande majorité des imprimantes vendues ces dernières années utilisent des pilotes modernes ou des protocoles universels qui ne sont absolument pas concernés par cette fin de support.

Est-ce que tous les modèles de plus de 5 ans sont condamnés ?

Pas nécessairement. Tout dépend si le fabricant a publié des pilotes plus récents ou si l'imprimante est compatible avec des standards d'impression modernes comme le Microsoft IPP Class Driver, qui permet de fonctionner sans pilote constructeur.