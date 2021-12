L'Amiga 500 revient en version Mini

Le retro gaming a toujours la cote auprès des joueurs et c'est donc l'époque rêvée pour le retour de l'Amiga 500.

Ces dernières années, nous avons eu droit au retour d'anciennes consoles des années 80 à 90 sur le marché. Un retour qui se présente souvent comme des versions miniatures des consoles d'époque, intégrant directement une sélection de jeux.

Nous avons pu ainsi profiter des retours de la NES, Super Nes, Comodore 64, Megadrive, Neo Geo, PC engine... Et désormais c'est au tour de l'Amiga 500 de se décliner dans une version "mini".

Plus qu'une console de jeu il s'agissait à l'époque d'un véritable ordinateur : la partie matérielle était embarquée dans une base qui intégrait directement un lecteur de disquette, divers ports pour périphériques, mais surtout un clavier complet.

Sorti en 1987, l'Amiga 500 a connu un âge d'or avec une ludothèque impressionnante. Le retour est prévu pour le 31 mars 2022 dans une version compacte de l'Amiga 500 qui proposera une connectique HDMI pour un affichage en 720P à 60 Hz et la possibilité d'activer un filtre "CRT" pour simuler l'effet de rendu sur écran cathodique. Le clavier intégré sera fonctionnel également et le tout sera livré avec une souris et une manette.

En interne, on retrouvera 25 jeux préchargés, un port USB permettra toutefois d'en ajouter via une clé, puisque la plupart des titres sont désormais gratuits et proposés en freeware ou abandonware. Le prix de l'Amiga 500 Mini pourrait toutefois freiner une partie des fans, il faudra compter 129€ pour le pack complet.