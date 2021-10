Apple publie iOS 15.1 avec SharePlay et support ProRes

Comme attendu et annoncé la semaine dernière par Apple, macOS Monterey (macOS 12.0 et même 12.0.1) est désormais disponible au téléchargement. Ce n'est toutefois pas la seule mise à jour proposée du côté des systèmes d'exploitation du groupe de Cupertino.

Apple publie en effet iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, ainsi que tvOS 15.1. À signaler par ailleurs une version 11.6.1 pour macOS Big Sur.

Avec iOS 15.1 et iPadOS 15.1, la principale nouveauté est SharePlay pour le partage en temps réel et pendant des appels FaceTime de musique, films, séries et autres contenus en cours de lecture. Pour la synchronisation des contenus à regarder en même temps, cette possibilité se retrouve également avec tvOS 15.1, mais pas encore pour macOS Monterey où elle arrivera plus tard cet automne.

Apple souligne des contenus provenant de l'application Apple TV, d'Apple Music et d'autres applications de l'App Store prises en charge, en plus du partage d'écran. Des commandes sont partagées pour le lancement et la mise en pause d'une lecture, un retour en arrière ou une avance rapide. Le volume est automatiquement atténué quand un participant prend la parole.

Le format vidéo ProRes pour l'iPhone 13 Pro

iOS 15.1 comprend des améliorations pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max avec le support de l'enregistrement de vidéos au format ProRes. Pour ce dernier, les fichiers sont 30 fois plus volumineux que les fichiers HEVC avec la conservation de données brutes.

Sur les modèles 128 Go de l'iPhone 13 Pro, le support de ProRes est en 1080p à 30 images par seconde. La 4K apparaît pour les modèles supérieurs.

Pour le moment, Apple ne détaille pas le contenu en matière de correctifs de sécurité pour les mises à jour de ses systèmes d'exploitation.