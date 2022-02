Babylon's Fall bientôt une démo jouable du prochain titre des créateurs de Bayonetta

Alors que l'on parle de Bayonetta 3, de nouvelles informations nous arrivent du côté de Babylon's Fall, le nouveau jeu des créateurs de l'univers de la sorcière sexy.

On retrouve ainsi la spécialité de PlatinumGames dans le titre avec des combats nerveux et épiques, la chasse aux combos et au score, le tout enrobé dans un univers riche, original et bien pensé.

On apprend ainsi que le titre sera prochainement proposé au fil d'une démo jouable réservée aux joueurs PS4 et PS5. La démo sera proposée à compter du 25 février prochain alors que les joueurs PC devront attendre le 3 mars pour mettre la main sur le titre en entier.

La démo jouable devrait proposer toute la phase d'introduction du jeu, un didacticiel complet qui permettra de se familiariser avec l'univers, le scénario et le gameplay. La coopération jusqu'à 4 joueurs sera également de la partie et les joueurs pourront récupérer leur progression de la démo s'ils finissent par acheter la version complète.

PlatinumGames en profite pour annoncer qu'un Battle Pass sera proposé, il devrait même y en avoir plusieurs par saison. Des paliers permettront ainsi de récupérer des bonus gratuits ou payants. Pour l'occasion, le studio indique que le Battle Pass de la saison 1 sera gratuit pour tous.