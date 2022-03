Cartes graphiques : une baisse de prix de 11% en moyenne depuis le début d'année

Depuis ce début d'année, on peut voir les stocks de cartes graphiques Nvidia RTX Séries 3000 et AMD Radeon séries 6000 se renouveler de plus en plus rapidement chez les revendeurs. Un effet lié à plusieurs facteurs, notamment la baisse de la valeur des cryptomonnaies les plus populaires, mais également l'augmentation de la production chez les partenaires tiers des fondeurs.

Tom's Hardware a ainsi comparé les prix de plusieurs modèles de cartes recherchées en surveillant leur évolution sur le marché nord-américain depuis ce début d'année. Si les prix restent bien au-delà des prix de vente conseillés par Nvidia et AMD, on constate malgré tout une baisse.

La baisse va ainsi de -6,5 à -25,5% selon les modèles de carte pour une moyenne de -11% au global. Les RTX 3070 et 3060 Ti voient leur prix baisser d'environ 9% et ce sont les modèles d'entrée de gamme qui profitent des baisses les plus importantes.

Cette baisse pourrait se poursuivre encore sur les mois qui viennent, à mesure que la pénurie de composants se résorbe. Reste à savoir si les RTX 3000 auront le temps de revenir à des prix normaux avant la sortie des RTX 4000 attendue en fin d'année.