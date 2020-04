Quand le confinement fait exploser le nombre de parties de poker en ligne pour lutter contre l'ennui

Les férus de jeux de hasard et de stratégie ont trouvé le moyen de s'occuper pendant le confinement. Bien qu'il soit plus convivial de jouer au poker avec des amis, la seule option actuelle pour garder son niveau est de s'affronter autour d'une table virtuelle. Les sites enregistrent donc un taux de connexion sans précédent.

Des milliers de nouveaux comptes par jour

Le poker en ligne permet de jouer avec des inconnus et, avant le confinement, peu de parties privées se jouaient chaque jour. Mais le coronavirus est passé par là et, actuellement, les sites de jeux en ligne enregistrent plusieurs milliers de parties de poker privées. On constate que la plupart des joueurs dans les casinos physiques ou à la maison avec leurs amis préfèrent en effet les parties privées lorsqu'il s'agit de jouer en ligne.

Les plateformes de jeux proposent cette fonctionnalité qui permet de jouer entre amis, grâce à un mot de passe. On trouve parfois des noms de parties privées plutôt évocateurs comme « Covid-19 poker tour », « Confinade party », « Emprisonnés », etc. qui font référence avec une pointe d'humour à la période que nous traversons actuellement.

D'autres jeux comme le blackjack en ligne sont également joués à un rythme bien plus soutenu qu'auparavant. Les experts se plongent dans les parties successives et les novices découvrent peu à peu le monde des jeux en ligne pour s'occuper.

Une activité en hyper-croissance

Les joueurs de la Ligue 1 se sont également mis à jouer aux parties privées et organisent des tournois. Selon un très gros opérateur français de jeux d'argent en ligne, c'est un phénomène nouveau, un peu comme le concept des Skypapéro et ça plaît aux internautes.

Cet engouement met pourtant à mal les services techniques qui doivent faire face à un nombre de connexions extrêmement important. L'une des plateformes d'un de ces acteurs a même dû solliciter les équipes techniques pendant plusieurs heures pour remettre le site en parfait état de fonctionnement. Généralement, l'activité sur les sites est plus élevée le soir et double par moment.

Bien entendu, les paris sportifs étant à l'arrêt, les plateformes misent sur d'autres chevaux comme le poker et le blackjack notamment.

Quels risques face aux jeux en ligne ?

Le télétravail et le chômage partiel ou technique laissent plus de temps aux internautes pour découvrir le monde des jeux en ligne. Les joueurs plus expérimentés peuvent quant à eux passer plus de temps sur les plateformes.

Les risques de dépendance sont donc accrus avec à la clé : dettes, anxiété, dépression, isolement, etc. L'ANJ, chargée de la réglementation et de la prévention des risques face aux jeux en ligne, met ainsi en garde ces utilisateurs contre les dangers des jeux et préconise un temps de jeu limité.