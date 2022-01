Cosmos Laser 4K : Anker présente un vidéo projecteur nomade

Le CES 2022 de Las Vegas est l'occasion de voir que les constructeurs n'oublient pas les rétro projecteurs. Si l'on peut y croiser nombre de téléviseurs, le vidéo projecteur reste un marché attractif pour ces derniers. On a ainsi pu voir Samsung dévoiler son Freestyle, et Anker lui emboite le pas avec le Cosmos Laser 4K.

C'est sous sa propre filiale, Nebula, qu'Anker annonce ainsi la sortie de son nouvel appareil qui affiche un aspect compact et nomade : la poignée sur le capot supérieur est assez équivoque.

Le Cosmos Laser 4K exploite la technologie Laser ALPD 3.0 et propose ainsi des contenus en 4K avec une luminosité annoncée à 2400 lumens. Suffisant pour les projections en soirée ou environnements sombres, mais un peu juste en plein jour.

L'appareil dispose d'un système sonore embarqué d'une puissance de 30W et intègre également Android TV pour permettre l'accès à des services connectés, mais aussi de projeter directement du contenu depuis son smartphone, PC ou tablette.

Les détails concernant l'appareil restent minces, on ne sait ainsi pas s'il embarque une batterie pour un fonctionnement autonome et si tel est le cas, quelle en est la capacité... La commercialisation est prévue pour le mois de mars prochain au tarif de 2199€. Une version plus abordable est également prévue, elle se limitera toutefois à la projection de contenus Full HD.