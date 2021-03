Cryptomonnaies : John McAfee inculpé pour avoir trompé ses abonnés sur Twitter

Autrefois connu pour avoir été le fondateur et ancien patron de l'entreprise de cybersécurité de même nom, le pionnier des antivirus John McAfee est désormais bien loin de ses premières amours. La semaine dernière, il a été inculpé par la justice américaine pour fraude et blanchiment d'argent.

Ce sont en tout sept chefs d'inculpation qui visent John McAfee, ainsi qu'un dénommé Watson âgé de 40 ans et présenté comme un conseiller exécutif de sa Cryptocurrency Team.

Selon la procureure de Manhattan Audrey Strauss, " McAfee et Watson ont exploité une plateforme de réseau social largement utilisée et l'enthousiasme des investisseurs sur le marché émergent des cryptomonnaies pour gagner des millions via des mensonges et tromperies. "

Entre 2017 et 2018, la somme de plus de 13 millions de dollars est évoquée. C'est par le biais du compte Twitter de John McAfee - actuellement suivi par plus d'un million d'abonnés - que des messages pour vanter diverses cryptomonnaies ont été publiés.

" Des déclarations fausses et trompeuses afin de dissimuler leurs véritables motifs d'intérêt personnel ", déclare Audrey Strauss.

Le gendarme boursier américain SEC (Securities and Exchange Commission) avait déjà reproché à John McAfee d'avoir fait la promotion de levées de fonds en cryptomonnaies (Initial Coin Offerings) sur Twitter, sans informer ses abonnés qu'il était rémunéré pour cela, et tout en prétendant être impartial et indépendant.

Avec ses collaborateurs, John McAfee aurait également touché une plus-value en achetant des cryptomonnaies puis en les revendant après des recommandations sur Twitter, en cachant le fait qu'il en détenait.

Aujourd'hui âgé de 75 ans, John McAfee est actuellement en prison en Espagne où il attend son extradition vers les États-Unis dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale de plus de 23 millions de dollars.