Etude : l'e-commerce a le vent en poupe et les Français changent leurs habitudes

Les Français ont changé radicalement leur façon d'acheter et passent de plus en plus de commandes en ligne.

L'épidémie de la COVID-19 a bouleversé la façon dont nos achats s'effectuent. Le premier confinement, où nous étions tous bloqués chez nous, a permis à l'e-commerce de se développer plus vite que prévu. Salesforce a ainsi interrogé 1373 responsables commerciaux qui travaillent dans les milieux du B2B et du B2C et le résultat du rapport est simple : " La pandémie a transformé le commerce mondial en profondeur. Elle a également accéléré la numérisation de bien des aspects de nos vies".

Les Français l'ont bien compris, l'achat en ligne présente de nombreux avantages qu'il s'agisse de tout gérer sans quitter sa maison et ce 7 jours sur 7 et 24h sur 24, de bénéficier le plus souvent de la livraison gratuite sans oublier bien entendu la possibilité d'utiliser pour leur achat un code promo

Au cours du deuxième trimestre 2020, les données récoltées par Salesforce montrent ainsi une augmentation de 104 % du trafic sur les sites e-commerce en provenance des réseaux sociaux. Les entreprises ont en effet profité de la pandémie pour s'attaquer à ce type de communication afin de toucher un maximum de monde avec des réseaux comme TikTok et Instagram par exemple.

Parlons chiffres, 42 millions de cyberacheteurs pendant le 2e trimestre 2021, c'est 1 million de plus que pendant la même période l'année précédente soit une augmentation de 2,3 % en un an. Même si 77 % des acheteurs préfèrent utiliser leur carte bancaire, les solutions électroniques ont de plus en plus de succès comme PayPal, Google Pay (+40 %) ou encore les cartes cadeaux (+33 %).





Voici le top 20 des sites et applications e-commerces les plus visités en France :