Votre musique partout avec vous avec Audials Play

Découvrez un logiciel qui vous permet de profiter de votre musique, de vos podcasts et même de la télévision n’importe où et quand vous voulez grâce à Audials Play sur PC et mobiles.

Le logiciel Audials Play vous permet de trouver vos musiques préférées sur les différentes chaînes de radio, de télévision, les podcasts français et internationaux, avec plus de 100 000 stations disponibles. Le gros plus, c’est que si vous tombez sur une chanson qui vous plaît, vous pourrez tout simplement l’enregistrer en tant que pistes audio.

Avec vos musiques personnelles, mais aussi avec les musiques récupérées via la radio, vous pourrez organiser toutes ces chansons sur votre Cloud ou tout simplement sur un des vos appareils mobiles.

Sur la version PC du logiciel, Audials Play, vous pourrez également profiter de plus de 100 chaînes de télévision en direct pour ne rien rater de vos programmes préférés ou de l’actualité.

Vous trouverez également une version dédiée aux appareils mobiles avec uniquement les prestations audio. Elle vous permettra d’avoir accès aux radios les plus cotées du monde via votre smartphone (Android ou iOS), avec environ 80 000 radios disponibles. Les radios sont classées par catégories musicales pour vous y retrouver plus facilement et choisir ce qui vous plaît réellement sans passer des heures à faire un tri. Et bien sûr tout cela sans être submergé par des publicités. Audials prend aussi en charge les musiques proposées par différents sites de streaming comme Spotify, Amazon, etc. Si une musique vous plaît, vous pourrez toujours enregistrer vos morceaux et les transformer en fichier mp3. Si vous possédez également Audials Play sur ordinateur vous pourrez transférer votre musique sans fil depuis votre PC ou vers votre PC en quelques clics seulement.

Il s’agit d’une application qui peut vite se personnaliser en mettant en favori des radios, des styles musicaux ou même des chanteurs pour avoir une page d’accueil et une expérience d’utilisation qui vous ressemble.

Comme pour le logiciel Audials Play, vous pourrez notamment écouter plus de 300 000 podcasts avec des millions d’épisodes afin de ne jamais s’ennuyer.

Vous pourrez profiter de ces deux logiciels / applications en cliquant sur les liens dédiés de Audials Play pour PC et Audials Play pour Android ou OS.