Fairphone lance des écouteurs sans fil TWS conçus en matériaux recyclés

L'engagement écoresponsable de Fairphone ne s'arrête pas à ses smartphones et concerne aussi les accessoires pouvant accompagner ces derniers. En même temps que le lancement du Fairphone 4, la marque annonce ses premiers écouteurs sans fil TWS reposant sur les mêmes principes d'utilisation de matériaux recyclés.

Les oreillettes et leur boîtier de rangement sont ainsi fabriqués avec 30% de plastique recyclé et intègrent de l'or venant du commerce équitable tandis que la batterie est pensée pour durer aussi longtemps que la vie du produit.

Les écouteurs de Fairphone sont certifiés IPx4 et résisteront à la pluie et à la transpiration. Ils profitent d'une connexion avec un smartphone en Bluetooth 5.3 (avec support des profils A2DP, HFP, AVRCP) et s'offrent le luxe d'une réduction de bruit active (en plus d'embouts silicone) grâce à deux micros intégré, avec mode Sound Through lorsque le besoin d'entendre les bruits environnants se fait sentir.

Ils pourront bien sûr servir de kit mains libre pour prendre des appels et embarquent une détection intra-auriculaires coupant le son lorsqu'ils ne sont pas portés. Les écouteurs embarquent des drivers 10 mm et l'étui se recharge en USB-C.

Les écouteurs sans fil True Wireless de Fairphone sont disponibles au prix de 99,95 € sur le site officiel.