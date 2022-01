Forza Street : le jeu ferme ses portes au printemps

Forza Street, autrefois sorti sous le nom de Miami Street et proposé en Free to play en 2018 sur PC, Android et iOS ne sera prochainement plus jouable.

Microsoft a annoncé qu'au printemps 2022, le jeu serait définitivement fermé, et qu'il ne sera tout simplement plus possible d'y jouer. Le groupe explique que ce choix permettra de développer de nouveaux "produits Forza passionnants" et notamment de proposer toujours plus de contenu sur l'excellent Forza Horizon 5.

Un autre jeu Forza en Free to Play décliné sur mobile pourrait voir le jour. En attendant, Forza Street s'offre une ultime mise à jour avec une nouvelle voiture au menu, 12 semaines d'événement Spotlight, un boost de régénération d'énergie, des promotions sur les articles achetables en jeu avec la monnaie spécifique au titre. Microsoft encourage les joueurs à dépenser tous leurs crédits puisqu'ils ne seront pas remboursés lors de la fermeture du jeu.