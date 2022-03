Free : appels et SMS gratuits depuis et vers l'Ukraine

Au moins jusqu'au 31 mars prochain, Free annonce la gratuité des appels et des SMS depuis la France métropolitaine vers l'Ukraine, et en itinérance à l'intérieur de l'Ukraine.

L'annonce concerne les abonnés à un forfait mobile Free (Forfait Free, 2 € et Série Free) et les abonnés Freebox pour l'ensemble des forfaits Freebox.

Pour les abonnés à un forfait mobile, Free détaille la gratuité des appels vers les fixes et mobiles et SMS depuis la France métropolitaine vers l'Ukraine, la gratuité des appels (reçus et émis) et SMS vers l'Ukraine, la France ou le reste du monde.

Pour les abonnés Freebox, c'est la gratuité des appels vers les fixes et mobiles en Ukraine, et sans aucun frais de mise en relation.

Après la gratuité pour Orange et SFR

En période de guerre en Ukraine et afin de permettre à ses clients grand public de rester en contact avec leurs proches dans ce pays, Free avait été le premier opérateur à communiquer sur un geste commercial avec une baisse de ses tarifs d'appels depuis la France vers l'Ukraine.

La forme évolue alors que Orange et SFR ont depuis communiqué sur la gratuité des appels et SMS vers les numéros fixes et mobiles ukrainiens, et pour une durée de respectivement 2 semaines et 3 semaines qui sera sans doute susceptible d'être réajustée.

De son côté, Bouygues Telecom reste sur un remboursement de 50 % des coûts des appels et SMS émis depuis les mobiles et box de la France vers l'Ukraine pendant au moins un mois, et salue par ailleurs les initiatives des autres opérateurs.