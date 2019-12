Google Maps : l'imagerie Street View représente plus de 400 fois le tour de la Terre

Google donne de gros chiffres pour sa cartographie du monde avec Street View et Google Earth.

Ce sont des chiffres que Google divulgue rarement. Dans un billet de blog, Thomas Escobar, chef de produit Google Maps, indique que l'imagerie Street View à 360° au niveau des rues représente plus de 16 millions de kilomètres, soit une distance qui est l'équivalent de 400 fois le tour de la Terre.

Pour cela, Google peut notamment compter sur ses véhicules Street View équipés de neuf caméras qui " capturent des images en haute résolution à partir de tous les points de vue possibles. " Avec capteurs radars laser pour le positionnement dans l'environnement, chaque voiture Street View embarque son propre centre de traitement photo.

Afin de couvrir des lieux moins accessibles, le dispositif photographique de Street View se retrouve dans divers formats, dont une sorte de sac à dos à porter par un randonneur. Le fameux Trekker Street View pour lequel le design a évolué en fin d'année dernière.

Pour la plateforme Google Earth, Thomas Escobar annonce qu'elle couvre plus de 93 millions de km² d'imagerie satellite en haute définition et pour désormais plus de 98 % des lieux où la population mondiale vit.

Avec les photos obtenues, Google explique utiliser une technique de photogrammétrie pour l'alignement et l'assemblage. Cette technique ancienne profite d'avancées avec des algorithmes de machine learning.

" Nous sommes maintenant en mesure d'aligner des images provenant de sources multiples - imagerie Street View, aérienne et satellite, ainsi que des jeux de données faisant autorité - avec une précision au mètre près ", écrit Thomas Escobar.

Dernièrement, Google a concentré ses efforts sur la réalité augmentée avec Google Maps.