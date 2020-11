Google Meet permet de personnaliser l'arrière-plan

Pour sa plateforme de visioconférence Meet, Google introduit la possibilité de remplacer l'arrière-plan lors d'une réunion par une image. Néanmoins, il y a quelques contraintes et règles.

D'une part, cette possibilité de personnalisation de l'arrière-plan ne sera disponible que sur Chrome OS et avec le navigateur Google Chrome sur Windows et macOS. Le support avec les applications mobiles n'est pas encore d'actualité, mais Google y travaille.

D'autre part, il n'est pas question de choisir n'importe qu'elle image. Google propose sa propre sélection, sinon jusqu'à dix images au format JPG peuvent être importées. La définition est de 1920 x 1080 pixels et avec une taille maximale de 16 Mo.

Attention quand même...

Les droits d'auteur sont à respecter et Google ajoute un conseil qui peut s'avérer judicieux. " Les images ne doivent jamais contenir d'informations privées ou confidentielles. " Comme elles sont visibles par tous les participants, c'est sans doute mieux.

Le déploiement est progressif. La personnalisation de l'arrière-plan était déjà proposée par d'autres services de visioconférence. Par ailleurs, Google permettait de flouter l'arrière-plan dans Google Meet avec certains appareils.



Avec Google Meet et au troisième trimestre, Google revendique un pic de 235 millions de participants aux réunions quotidiennes, et plus de 7,5 milliards de minutes d'appels vidéo par jour.