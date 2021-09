Les HUAWEI Days et French Days : combo gagnant avec des promotions à gogo (MateBook, Freebuds 4i,...)

La campagne HUAWEI Days se déroule sur le site du constructeur avec de nombreuses promotions sur bon nombre de produits, et ce sans compter les cadeaux offerts. Mais depuis ce vendredi se cumule l'opération les Frenchs Days.

Pour rappel, si vous souhaitez changer votre ancien matériel, profitez de l’offre de reprise avec jusqu’à 200 € de bonus de reprise.

Par exemple, prenons le PC Huawei MateBook 14 qui est équipé d’un écran 14" avec une définition de 2160 x 1440 px. Sa dalle occupe 90 % de l’espace et elle profite des technologies anti-scintillement et de faible lumière bleue. Il est propulsé par le processeur Intel Core i7 1165G7 accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage.

Le PC portable Huawei MateBook 14 est accompagné de deux ports USB 3, d’un port HDMI et d’une prise combo casque / micro. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Il profite d’une batterie qui vous offre jusqu’à 11 heures d’autonomie.

Le PC portable Huawei MateBook 14 est au prix réduit de 900 € au lieu de 1300 € avec en cadeau 30 € de bon d’adhésion sur le site de HUAWEI.

Vous trouverez ci-dessous notre liste des autres bons plans pour ces HUAWEI Days et French Days :

PC portable

PC

Smartphone

Huawei P smart à 180 € au lieu de 230 €





Tablette

Montre / bracelet connecté

Écouteurs

Freebuds 4i à 70 € au lieu de 100 € avec un étui offert

Freebuds Pro à 140 € au lieu de 200 € avec le bracelet Band 6 offert



Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans spéciaux French Days que ce soit chez Amazon, Cdiscout, AliExpress ou bien encore les Honor Days !