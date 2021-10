Huawei : le Matebook 16 sous Ryzen 5000 arrive en France !

Si Huawei avait présenté ses nouveaux MateBook 16" embarquant les dernières puces Ryzen du marché en mai dernier, jusqu'ici seul le marché chinois était concerné.

La situation va prochainement changer puisque Huawei envisage de commercialiser son PC portable dans le reste du monde, y compris en France.

Le MateBook 16 embarque au choix deux processeurs AMD Ryzen : le Ryzen 7 5800H ou le Ryzen 5 5600H. Des configurations particulièrement musclées pour un portable.

Rappelons que le Ryzen 5 5600H propose 6 coeurs pour 12 threads avec une fréquence variable de 3,3 à 4,2 GHz, il est associé à une partie graphique Vega 7 coeurs à 1800 MHz.

Le Ryzen 7 5800H pour sa part propose 8 coeurs pour 16 threads avec une fréquence variable de 3,2 à 4,4 GHz et une partie graphique Vega 8 coeurs à 2000 MHz.

Dans tous les cas, les processeurs sont associés à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage NVMe.

Le MateBook 16 embarque un écran IPS au format 3:2 avec une définition de 2520x1680 pixels pour 189 PPP. Le tout ne pèse que 1,99 Kg et propose une connectique complète.

Si la date de sortie en Europe n'est pas encore communiquée, on sait que les prix seront de 1099€ pour la version Ryzen 5 et 1199€ pour la version Ryzen 7.