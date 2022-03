L'IA pour la réussite des élèves au Québec

Article sponsorisé

Dans le cadre d'un projet pour appliquer des principes dits d'intelligence numérique dans le milieu scolaire, le gouvernement du Québec a récemment annoncé un investissement à hauteur de 10,6 millions de dollars sur deux ans. Un virage dans l'éducation qualifié de sans précédent qui débutera dès la rentrée 2022.

L'objectif affiché est de " doter le réseau de l'éducation d'outils de gestion et de prise de décision plus efficaces ", avec en point de mire une plus grande transparence et une contribution à la réussite des élèves.

Une telle initiative implique la sélection de données pertinentes et de qualité à analyser efficacement, et fait ainsi écho à un socle solide pour des modèles d'intelligence artificielle. Des données qui devront par ailleurs être harmonisées et dans le respect des questions éthiques, de sécurité et de confidentialité.

Tout en soulignant, une participation de l'ensemble des participants au système éducatif, le gouvernement du Québec cite par exemple de manière concrète l'accès à des outils complémentaires afin d'identifier le plus tôt possible les difficultés des élèves et pour pouvoir agir de manière préventive dans le but d'améliorer leur réussite scolaire.

Rappelons que la communauté française est aujourd’hui estimée à 100 000 personnes au Québec et près de 150 000 pour l’ensemble du Canada, qui seront donc éventuellement concernées par ces mesures. Chaque année, ce sont plus de 4000 Français qui émigrent au Canada, et qui ont besoin, rappelons-le, d’un visa ou d’une autorisation de voyage électronique (AVE) qui est particulière au Canada comme expliqué dans cette vidéo.

Une grosse collecte de données

Plusieurs catégories de données sont mises en avant comme les notes aux bulletins, les résultats aux épreuves ministérielles, mais également l'assiduité et le cheminement scolaire. Plus amplement, des données démographiques entreront aussi en ligne de compte, les besoins en infrastructures ou encore les mesures d'accompagnement.

" Il n'est pas question ici de s'immiscer dans la gestion de classes que font les enseignants. Il s'agit d'outils innovants qui soutiendront concrètement le travail des équipes-écoles au profit de nos jeunes et de leurs parents ", a déclaré Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec.

Le projet est mené avec le concours de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (MILA), l'Institut de valorisation des données (IVADO), l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) et une entreprise GRICS de solutions de technologie de l'information dans le secteur de l'éducation.