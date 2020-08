L'impact de la technologie sur le développement des casinos en ligne

Les casinos en ligne sont de plus en plus populaires grâce à la technologie d'aujourd'hui.

Le développement technologique actuel et la démocratisation du smartphone partout sur le globe permettent à n’importe qui d'accéder à internet, peu importe sa localisation. Une facilité d’accès qui a permis à de nombreux casinos en ligne de voir le jour. Accessibles à tout moment, les utilisateurs sont vite séduits par le concept et l’adoptent massivement. Pour accentuer le mouvement, certains casinos, comme cresus casino, n’hésitent pas à proposer des solutions sans dépôt pour que les nouveaux utilisateurs puissent essayer le casino avant de virer leur argent.

Avec l’adoption massive des jeux en ligne, une grande partie de la population mondiale se livre désormais régulièrement à des jeux de casino en ligne. Pour répondre à cette demande à volume élevé, l'industrie des jeux de casino a adopté l'utilisation de l'intégration adaptative de technologies sophistiquées. Les casinos internes et en ligne doivent répondre aux besoins d'une nouvelle génération de joueurs et de joueurs passionnés, avec par exemple la génération des nombres aléatoires et notamment la présence de RNG dans les casinos qui est un rappel constant aux clients que les résultats des jeux de hasard sont aléatoires et non manipulés. Cela inspire une plus grande confiance aux joueurs qui se lancent également dans des jeux populaires comme la roulette, les machines à sous ou le blackjack. Les casinos modernes utilisent des générateurs de nombres pseudo-aléatoires qui ne nécessitent aucune donnée externe pour produire une sortie. Ils génèrent des nombres à l'aide d'un algorithme et d'un numéro de départ.



Les nouvelles technologies qui attirent le plus les joueurs vers les jeux de hasard et les casinos sont les suivants:

• Jeux de casino AR et VR

Deux technologies contemporaines qui se sont développées rapidement dans l'utilisation des casinos sont la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (VR). Aujourd'hui, leur utilisation est disponible sur les smartphones de toutes marques. Avec ces technologies, les utilisateurs peuvent jouer à des jeux AR / VR. Une nouvelle expérience qui permet aux joueurs d'être plus profondément concentrés et absorbés par l'expérience de jeu. Lorsque ces technologies sont appliquées dans les casinos de jeux en ligne, les utilisateurs sont plongés dans l’univers comme s'ils y étaient physiquement. Ils ressentent l'excitation ressentie dans un environnement de casino physique tout en y accédant depuis n’importe où. Aujourd'hui, la technologie AR/VR est également adaptée pour le poker, le blackjack ou les jeux de machines à sous populaires.



• Intelligence artificielle (IA)

L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le monde affecte fortement la communauté des jeux de casino. L'expérience du joueur est un facteur majeur qui améliore le succès des casinos, à la fois en physique et en ligne. La section d'assistance à la clientèle des casinos en ligne utilise des robots de discussion pour répondre et résoudre les questions et préoccupations courantes des joueurs. Les questions concernant les retraits de paiement et la navigation sur le site sont deux des problèmes les plus fréquemment résolus. L'intelligence artificielle aide également les concepteurs de jeux de casino à produire des jeux d'entraînement de haute technologie.



• Paiements autres qu'en espèces

Avec les progrès technologiques actuels, les casinos en ligne offrent désormais une plus grande variété d'options de paiement. Dans le passé, les paiements des clients dans un casino physique pouvaient faire l'objet de blanchiment d'argent ou de diverses pratiques frauduleuses. Avec l'utilisation des paiements sans espèces aujourd'hui avec des cartes de crédit / débit et des crypto-monnaies, les joueurs peuvent profiter de transactions rapides, sûres et pratiques.





Les statistiques révèlent qu’environ 26% de la population mondiale se livre au jeu. Cela montre qu'il y a environ 1,6 milliard de joueurs réguliers dans le monde et que 4,2 milliards de personnes jouent plus d'une fois par an. Le marché du casino dans le monde est actuellement de 268 milliards de dollars. La valeur financière des jeux d'argent en ligne mondiaux en 2019 était égale à 53,7 milliards de dollars. Des chiffres qui devraient encore augmenter dans les prochaines années à la vue de l’adoption massive de ce type de jeu par les nouvelles générations.