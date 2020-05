Les jeux d'argent en ligne ont explosé pendant le confinement

Pendant le confinement, nous avons été nombreux à chercher une occupation pour faire passer le temps plus vite, certains ont choisi les puzzles, d'autres les jeux vidéo et d'autres encore les jeux d'argent en ligne comme le Poker.

Le confinement a été un moment florissant pour le monde des jeux d'argent sur internet, qu'il s'agisse des jeux de casino en ligne, de blackjack ou encore de poker. Pour ce dernier, on recense ainsi pas moins de 200 000 nouveaux joueurs sur des sites de poker reconnus en France. Cela s'explique en grande partie par le manque de divertissements et d'adrénaline pendant ces deux mois. Mais cette nouvelle lubie pour certains, peut-être une rechute pour d'autres et c'est ce qui préoccupe les spécialistes en addiction qui ne peuvent consulter leurs patients comme en période classique.

En temps normal, les addictologues poussent leurs patients à prendre l'air, à aller voir leurs amis, leur famille, dans le but d'occuper leurs esprits à autre chose qu'à parier ou jouer. Avec le confinement, les addictologues n'ont pu que leur conseiller de regarder la télévision, de jouer aux jeux vidéo comme recommandé par l'OMS ou encore de lire un livre tout en restant enfermés avec la possibilité de jouer en ligne, un challenge impossible pour certains qui n'hésitent pas à jouer des jours entiers à ces jeux d'argent quitte à perdre beaucoup d'argent pour certains. Comme pour la boisson, ce type d'activité est légal, constitue même parfois une activité professionnelle, mais est à consommer avec modération.