Les jeux d'argent en ligne continuent de progresser en France

Les jeux d'argent en ligne sont actuellement en plein essor et séduisent de plus en plus de français.

Les Français sont de plus en plus nombreux à les rejoindre chaque année, les jeux d’argent en ligne n’arrêtent pas leur croissance. Avec près de 2,8 millions de joueurs recensés par les sites français en 2019, et une tendance en hausse permanente, notamment grâce aux paris sportifs qui explosent littéralement toutes les statistiques en matière de croissance, les jeux en ligne viennent d’établir le record de 5 milliards d’euros joués sur les différentes plateformes ! L'engouement des français ne faiblit donc pas, comme on a pu le voir récemment avec la privatisation et la mise en bourse des titres de la Française des jeux, un "immense succès populaire" dixit le ministre de l'économie Bruno Le Maire.

Les jeux d’argent en ligne ont donc bien été intégrés par la société française, et sont de nos jours un incontournable en la matière pour certains. Accessibles de n’importe où, il suffit d’une simple connexion internet et de quelques euros pour pouvoir se lancer. Pour se démarquer, certains sites proposent même d’offrir une somme d’argent à jouer pour l’inscription, vous n’avez donc même pas besoin de débourser un centime pour commencer à jouer. Ils se positionnent donc en réelle concurrence des casinos physiques traditionnels. D’autres encore se démarquent en proposant de jouer avec du Bitcoin, la cryptomonnaie phare du moment qui n’a de cesse de faire parler d’elle. Une manière innovante de profiter des jeux en ligne et des avantages que peut offrir la blockchain. C’est le cas notamment de ce casino en ligne géant qui double votre premier apport jusqu’à 1.000 mB.

Les paris sportifs quant à eux sont les grands vainqueurs du moment, avec une croissance quasi exponentielle dans le nombre de paris, ainsi que sur les quantités d’argent mises en jeu. Il s’est fortement démocratisé surtout chez les jeunes qui parient sur de nombreux matchs (football notamment), souvent avec de petites sommes pour réaliser des combinés à gros gains potentiels ! Suivent les paris hippiques et le poker qui maintiennent une croissance et continuent de se développer à travers le pays.

Une croissance continue dans toutes les catégories qui se traduit par le sentiment général d’une familiarisation toujours plus importante des Français avec les jeux d’argent en ligne. Une bonne nouvelle pour ces plateformes qui continuent leurs développements en proposant toujours plus de possibilités et de diversité de paris pour que chaque utilisateur puisse trouver le jeu qui lui convienne, le tout sous la bonne garde de l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne.