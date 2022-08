Krita est un outil de peinture numérique totalement gratuit et open source conçu pour les artistes, les illustrateurs ou pour réaliser des effets visuels. Krita est en cours de développement depuis plus de 10 ans.

Le logiciel dispose d'une interface utilisateur intuitive avec des panneaux qui peuvent être déplacés et personnalisés selon vos besoins. De plus, il dispose d'un stabilisateur de brosses qui permet d'éviter les tremblements de votre main pour faire des traits plus réguliers. Sans compter une très belle palette d'outils tous plus ou moins incontournables. Il est d'ailleurs tout à fait possible d'importer des brosses et des textures afin d'améliorer votre propre jeu d'outils.

C'est un très bon logiciel qui offre une multitude de possibilités dont certains créateurs ne pourraient plus se passer.