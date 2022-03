Lenovo Legion Y700 : la tablette se met au gaming

La tablette tactile Lenovo Legion Y700 a fait l'objet de plusieurs teasers et la voici désormais officialisée. Sa particularité est d'offrir une plate-forme gaming au format tablette, avec Android à bord.

Si elle offre un design assez classique seulement du logo Legion à l'arrière, elle propose un affichage 8,8 pouces en résolution 2560 x 1600 pixels (dalle LCD) avec un rafraîchissement d'écran de 120 Hz.

Son châssis métallique renferme un SoC Snapdragon 870 avec une solide solution de retfroidissement constituée d'une chambre à vapeur et de plusieurs couches de dissipation thermique.

Le SoC est accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage tandis que la batterie de 6550 mAh supporte une charge rapide de 45W. On trouvera encore un capteur photo 8 megapixels à l'avant et un module 13 megapixels à l'arrière.

Le châssis présente une prise jack 3,5 mm et une touche dédiée pour activer les ressources gaming de la tablette. Une interface ZUI 13 anime la Lenovo Legion Y700 avec des possibilités de split screen et de multitâche.

Annoncée initialement en Chine, la tablette est proposée en deux configurations :