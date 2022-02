Lost Ark : une nouvelle région pour répondre à l'affluence des joueurs

Lost Ark continue de rassembler toujours plus de joueurs et les serveurs en souffrent : les problèmes de connexion s'enchainent et nombre de joueurs ne peuvent plus rejoindre leurs amis sur certains serveurs en surpopulation.

Au point que SmileGate annonce devoir créer une toute nouvelle région pour l'Europe avec plusieurs serveurs. Actuellement, les régions accessibles proposent entre 7 et 19 serveurs, il faut donc s'attendre à en voir autant arriver prochainement.

Malheureusement, aucun transfert de personnage n'est prévu puisque Smilegate annonce d'emblée que ces nouveaux serveurs sont entièrement dédiés aux nouveaux joueurs. Les développeurs planchent sur ces nouveaux serveurs H24 pour une mise en place le plus vite possible.

Pendant ce temps, les premières polémiques arrivent autour du jeu : sur Steam, les avis négatifs s'accumulent autour d'un élément en particulier : les files d'attente sur les serveurs saturés qui dépassent plusieurs heures.

SmileGate a donc tout intérêt à accélérer le lancement de ses nouveaux serveurs.