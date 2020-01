Marketing : qu'attendre des géants de l'high-tech en 2020 ?

L’année 2019 a confirmé le succès de la plateforme Tik-Tok créée en 2017 et téléchargée depuis plus de 1,5 milliard de fois, rentrant ainsi dans le classement Forbes des 10 applications les plus téléchargées de la décennie. Les marques, qui avaient jusqu’alors misé sur Facebook et Snapchat en matière de communication, ont dû revoir leur stratégie marketing face à ce nouveau venu, et ce n’est que le début. Coup d’œil sur ce qui vous attend pour 2020.



Les géants de l’high-tech investissent de nouveaux formats

C’est certainement le grand bouleversement qui vous attend pour cette année, les entreprises parient sur de nouvelles manières de communiquer avec vous. Exit les posts Instagram sponsorisés et sans personnalité, exit les spots publicitaires en début de vidéos YouTube que vous attendez impatiemment de pouvoir passer, et place à une stratégie de communication basée sur l’authenticité.

Bienvenus donc aux micro-influenceurs, aux podcasts et aux applications spécialisées.

Les géants de l’high-tech cherchent dorénavant à fédérer des communautés de passionnés autour de leurs produits. Pour cela, ils n’hésitent plus à travailler avec de petits influenceurs ayant un faible nombre d’abonnés, mais dont la communauté est très active. Leur message est ainsi perçu comme plus crédible.

Parallèlement, les entreprises s’invitent aussi sur de nouvelles plateformes qu’elles avaient tendance à délaisser. En 2019, les podcasts ont vu leur popularité décoller grâce à un contenu de qualité, facilement accessible et surtout gratuit. C’est pour cela qu’on a vu Google, par exemple, sponsoriser de nombreux podcasts IT et business afin de mettre en avant Chromebook. Cela lui a permis de viser un public d’entrepreneurs et de cadres tout en renforçant son image d’entreprise innovante dédiée à un public de connaisseurs.

Enfin, les marques vont de plus en plus se tourner vers la création de leurs propres applications afin de fidéliser leurs consommateurs en leur apportant des conseils spécialisés, et des récompenses personnalisées.



Préparez-vous pour des contenus toujours plus personnalisés

En 2019, les consommateurs ont été à la recherche de produits toujours plus pointus mais surtout uniques. On pense notamment à la sortie très attendue du smartphone pliable de Samsung qui a ravi la communauté tech en quête de nouveautés.

Les autres produits tech comme les ordinateurs peuvent se transformer en fonction des goûts des utilisateurs. Cette stratégie est inspirée du secteur du gaming où les jeux en ligne sont personnalisables et où les utilisateurs peuvent trouver des machines à sous personnalisées avec des thèmes populaires comme Games of Thrones, Lara Croft ou encore Ghost Rider. Les thèmes évoluent régulièrement en fonction des nouveautés cinématographiques mais aussi des revues faites par les utilisateurs.

Les progrès en intelligence artificielle vont permettre de personnaliser à la volée les applications, sites web et même les séries télévisées. Une start-up chinoise a récemment créé un algorithme permettant de personnaliser à la volée les publicités s’affichant dans les séries Netflix. Cet algorithme repose sur une analyse des données du téléspectateur et permet de sélectionner la publicité la plus appropriée. Cette publicité est ensuite intégrée directement dans la série via des emplacements prévus à cet effet lors du tournage.

Les entreprises intègrent enfin toujours plus d’IA dans leur stratégie marketing grâce aux progrès fulgurants réalisés dans ce domaine. Vous allez pouvoir bénéficier de conseils adaptés via des conseillers entièrement virtuels entraînés à répondre à vos questions. L’utilisation des chatbots va se démocratiser pour mieux vous accompagner au quotidien.

Attendez-vous donc à une année pleine de nouveautés avec des marques toujours plus proches de vous et de vos envies.