Meta (Facebook) obtient un titre de pire entreprise de 2021

D'après les lecteurs de Yahoo Finance, Meta (anciennement le groupe Facebook) mérite le titre de pire entreprise de 2021. Un sondage ouvert pour attribuer ce titre peu enviable a eu lieu les 4 et 5 décembre via la page d'accueil de Yahoo Finance.

Un résultat qui est somme toute à relativiser avec seulement 1 541 répondants. Sur des dizaines de noms soumis, Meta a recueilli au final seulement 8 % des votes. C'est néanmoins 50 % de votes en plus que son dauphin qui est le géant chinois de l'e-commerce Alibaba.

Les répondants devaient donc désigner leur pire entreprise de 2021, justifier pourquoi, dire si elle est en mesure de se racheter et le cas échéant de quelle manière, décrire une éventuelle expérience de client ou d'investisseur de l'entreprise.

Annus horribilis de Facebook (et donc Meta)

Selon Yahoo Finance, les griefs à l'encontre de Meta (Facebook) sont multiples. Ils portent sur de la censure et une politique de liberté d'expression jugée à géométrie variable, un manque d'efficacité face à la diffusion de désinformation. Il y a eu en outre l'affaire de la lanceuse d'alerte qui a divulgué plusieurs milliers de documents internes.

Frances Haugen accuse le groupe de Mark Zuckerberg d'avoir privilégié ses propres profits au détriment de la sécurité publique et en mettant la vie des gens en danger. Le modèle économique, l'algorithme du fil d'actualité ou encore l'impact d'Instagram sur la santé mentale des adolescents sont notamment pointés du doigt.

Pour 30 % des lecteurs de Yahoo Finance ayant répondu au sondage, Meta est capable de se racheter. Les avis sont divers pour savoir si le changement de nom du groupe pour adopter Meta à la place Facebook - la surprise de fin octobre - et marquer une orientation en direction du métavers y contribuera réellement.

À noter qu'en se basant non plus sur un sondage ouvert, mais sur les performances financières et les réalisations dans l'année, Yahoo Finance a décerné le titre de meilleure entreprise de 2021 à Microsoft.