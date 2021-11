Microsoft Defender en preview dans le Microsoft Store

Le mois dernier, le compte Aggiornamenti Lumia sur Twitter a rapporté l'existence d'une préversion d'une application Microsoft Defender et pour un produit au nom de code GibraltarApp. Il s'avère que cette application est référencée dans le Microsoft Store.

Contrairement aux premières hypothèses, cette nouvelle application - et possible nouvelle version de Defender - ne se destine pas uniquement à Windows 11. Elle est également annoncée compatible avec Windows 10.

Qui plus est, elle est présentée comme une " défense personnelle contre les menaces numériques ", et pour " sécuriser les appareils sur tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, Apple et Android. "

A priori, il devrait s'agir d'un hub de sécurité qui n'a pas vocation à remplacer mais compléter l'application Windows Security actuelle. C'est notamment ce que pense le site Windows Latest, même si les choses demeurent floues à ce stade.

Difficile d'en savoir plus avec la préversion qui ne répond pas à n'importe quel compte Microsoft. C'est le lot d'une preview. À souligner néanmoins, qu'il est fait allusion à la protection du foyer, ce qui laisse entendre une application de sécurité qui ne vise pas le secteur professionnel.