Might & Magic : ça bouge du côté d'Ubisoft

Ubisoft recrute actuellement des développeurs pour participer à l'élaboration d'un nouveau jeu vidéo tiré de l'univers fantastique de Might & Magic. L'éditeur Français a du pain sur la planche et se lance ainsi dans de nombreux projets cette année.

Outre le prochain Assassin's Creed Infinity, l'éditeur travaille également sur un titre tiré de la franchise Star Wars, Avatar Frontiers of Pandora, un nouveau volet de Ghost Recon en Free to Play, un remake de Prince of Persia Sands of Time, The Division Heartland ainsi qu'un remake de Splinter Cell.

À cela, Ubisoft ajoutera ainsi un nouveau titre Might & Magic dont on ne sait encore pas grand-chose. L'offre d'emploi évoque un titre AAA, soit un jeu à gros budget qui devrait donc sortir sur consoles et PC (et donc pas simplement un jeu mobile). Le concept de Might & Magic n'étant actuellement plus aussi populaire qu'au début des années 2000, il se pourrait qu'Ubisoft modernise le gameplay pour exploiter la franchise dans un nouveau genre.