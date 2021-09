MX 500 : le SSD de Crucial passe à 4 To de stockage

Jusqu'ici limitée à une capacité de stockage de 2 To, la gamme MX 500 de Crucial connait une évolution intéressante.

Crucial est sans doute l'une des marques les plus populaires du marché lorsque l'on évoque les solutions de stockage SSD et cela grâce notamment à sa gamme MX 500.

Depuis plusieurs années, le constructeur vient se positionner face à Samsung et ses différentes gammes EVO en proposant des SSD aux performances honorables, certes en dessous des productions de Samsung, mais avec des prix bien plus agressifs.

La gamme MX 500 est le porte-étendard de la marque et elle gagne aujourd'hui en capacité de stockage. Limitée à 2 To par le passé, voilà que Crucial lance une version 4 To de son SSD.

Le SSD exploite toujours de la mémoire NAND flash TLC 3D associée à un contrôleur Silicon Motion SM2258. Crucial annonce des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/sec en écriture ainsi que 90 000 IOPs en lecture et écriture 4 K. La marque garantit également une durée de vie de 1000 TWB et son SSD est associé à une garantie de 5 ans.

Le prix du MX 500 4To est également dans la lignée de ce que propose Crucial : 375 euros sur son site officiel.