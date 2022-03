Netflix : 25 superbes productions françaises pour 2022 !

Avec un investissement total de plus de 200 millions d'euros, Netflix lance 25 nouveaux titres pour 2022 et 20 sont en production. Du gros contenu en perspective.

Au total 25 nouveaux titres sont lancés pour cette année 2022, séries et films confondus. L'entreprise prévoit de sortir Athena, une tragédie moderne de Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon et co-écrite par Ladj Ly. L'histoire raconte la mort tragique de leur frère cadet dans des circonstances troubles, et qui va en quelques heures faire basculer la vie d'une fratrie dans le chaos.

Nous profiterons aussi du film Loin du périph prévu le 6 mai, un film réalisé par Louis Leterrier avec Omar Sy, Laurent Lafitte et Izïa Higelin. Dix ans après avoir fait équipe, Ousmane et François, deux flics que tout oppose, reforment à contrecœur leur tandem de choc. Ils mettent le cap sur une petite ville des Alpes pour enquêter sur un meurtre particulièrement sordide.

Le film Les liaisons dangereuses, réalisé par Rachel Suissa avec Paola Locatelli, Simon Rerolle et Alexis Michalik, raconte l'histoire de Célène qui croit en l'amour absolu. Elle s'apprête à vivre pour quelque temps loin de son fiancé Pierre. Très vite, elle se confronte à la diabolique élite de son nouveau lycée sur lequel règne l’ex-star du grand écran et reine d'Instagram, Vanessa.

D'autres titres vont voir le jour comme The Gray Man, Balle perdue 2, Johnny par Johnny, Notre dame : la part du feu, mais aussi Nouvelle école, une compétition de rap célébrant de manière inédite le mouvement hip-hop ou encore Drôle, la nouvelle série de Fanny Herrero qui nous entraîne de manière fictionnelle dans les coulisses de la scène Stand Up.