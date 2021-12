Le NFT du premier SMS de l'histoire adjugé 132 680 €

En un peu plus d'une demi-heure de vente, le NFT du premier SMS de l'histoire - " Merry Christmas " - transmis en décembre 1992 via le réseau de l'opérateur britannique Vodafone depuis un ordinateur et reçu sur un téléphone Orbitel 901 a été adjugé pour 107 000 €, soit 132 680 € en ajoutant les frais d'enchères.

Selon la maison Aguttes qui avait organisé cette vente aux enchères en France, l'acheteur dont l'identité n'a pas été dévoilée est un Canadien qui travaille dans le secteur des télécommunications. Il est désormais le propriétaire exclusif d'une réplique numérique et unique du protocole de communication d'origine.

Pour le lot mis aux enchères, le prix de vente était estimé entre 100 000 et 200 000 €. Vodafone va reverser le produit de la vente à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.

" Nous sommes très heureux de ce succès. Nous croyons en l'importance de l'aspect caritatif de cette vente qui nous donne l'opportunité de soutenir une bonne cause. Il s'agissait d'une vente aux enchères unique, d'un véritable artefact numérique ", déclare Maximilien Aguttes, responsable du développement au sein de la maison Aguttes.

Un nouvel actif numérique

Pour une œuvre d'art numérique ou un artefact numérique, un jeton non fongible - non échangeable - NFT (Non-Fungible Token) est assimilable à un certificat de propriété numérique et d'authenticité. Il s'appuie sur une technologie blockchain de registre numérique avec pour le propriétaire un portefeuille numérique sur la blockchain.

Un collage numérique intitulé " Everydays : The First 5000 Days " de l'artiste Mike Winkelmann alias Beeple a été vendu aux enchères 69,3 millions de dollars en mars dernier chez Christie's.

Le NFT du code source original utilisé pour créer le World Wide Web a été vendu pour 5,4 millions de dollars chez Sotheby's. Cofondateur de Twitter, Jack Dorsey a vendu le NFT de son premier tweet pour 2,9 millions de dollars.