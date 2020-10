Les nouveautés technologiques au service des plateformes de jeux de hasard

La crise sanitaire n'aura pas eu raison des jeux d'argent, bien au contraire. Ainsi, en France, l’opérateur de jeux d’argent et de hasard la Francaise Des Jeux a retrouvé la croissance au troisième trimestre 2020, avec une augmentation plus forte prévue pour le 4ème trimestre, ce qui devrait quasi complètement supprimer les pertes obseréves durant le confinement en début d'année..

Dans le monde virtuel, les nouveaux apports technologiques, comme le streaming qui a permis de développer le casino live ou le « Gaming on the go » (« Jeu en déplacement ») qui permet de jouer à partir de son smartphone, permettent aux plateformes de jeux de hasard de conquérir de nouveaux adeptes.

Mais, ce n’est pas tout. De nouvelles innovations sont en cours de développement ou commencent à être disponibles sur certains casinos en ligne qui raviront tous les fans.

« Pay and Play »

L’option « Pay and Play », qui est disponible sur quelques plateformes depuis le début de l’année, devrait se généraliser un peu partout dans les mois à venir.

Auparavant pour jouer sur un casino en ligne il fallait impérativement s’inscrire et ouvrir un compte pour pouvoir miser de l’argent réel, ce qui pouvait en rebuter certains. « Pay to Play » permet aux joueurs de se connecter à la plateforme de leur choix et de jouer à n’importe quel jeu du site sans avoir besoin de s’inscrire. À l’instar d’un véritable casino, il suffit de faire un dépôt à la caisse pour pouvoir commencer à miser. De la même manière, l’option permet de retirer ses gains et de les faire virer directement sur son compte bancaire.

La technologie HTML5

Le succès des casinos en ligne dépend non seulement de la sécurité des transactions, mais aussi et, surtout, de la qualité des graphismes.

Les parieurs doivent pouvoir naviguer dans un univers proche de la réalité. En ligne, la roulette, les machines à sous ou la table de blackjack doivent produire une expérience utilisateur unique.

Afin d’améliorer le visuel, les développeurs ont intégré la technologie HTML5 qui permet d’offrir aux utilisateurs plus de fluidité sans besoin de téléchargement. Au cours de l’année 2020 des anciens jeux ont ainsi été remplacés par des versions HTML5. C’est ce qu’à fait par exemple l’éditeur NetEnt qui a converti pas moins de 70 de ses options avec cette nouvelle technologie.

La réalité augmentée

Le casino live a séduit de nombreux parieurs, et ils sont de plus en plus nombreux à opter pour cette alternative. Mais, la révolution technologique ne s’arrête pas là ! Avec le développement de la réalité augmentée, les joueurs pourront participer aux parties en direct, mais aussi sentir les jetons et les cartes dans leurs mains comme s’ils étaient dans un véritable établissement.

Plusieurs sites fournissent à leurs clients des lunettes spéciales pour qu’ils puissent profiter d’un jeu aussi proche du réel que possible. Ils peuvent se diriger vers la caisse ou le comptoir et prendre un verre sans même devoir sortir de chez soi.