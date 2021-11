Nvidia : des RTX 2060 12Go, RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 3080 12Go pour début 2022

Le marché de la carte graphique n'est pas en forme : les cartes de nouvelle génération sont disponibles en stocks limités et cela implique une flambée des prix. Les tarifs sont ainsi en moyenne 2 à 3 fois ceux annoncés par Nvidia, et même les anciennes générations de cartes voient leur prix exploser.

La pénurie mondiale de composants est à l'oeuvre ici, en marge d'un manque profond d'éthique de la part des revendeurs qui profitent allégrement de la situation pour doper leurs marges...

Cela n'empêche pas Nvidia de prévoir trois nouvelles références qui devraient sortir au début d'année 2022.

Nvidia prévoirait ainsi la sortie des GeForce RTX 3070 Ti 16 Go, RTX 3080 12 Go et d'une RTX 2060 16 Go. Selon les dernières informations en date, les deux premières cartes devraient être annoncées le 17 décembre prochain pour une commercialisation dès le 11 janvier 2022.

Ces deux cartes embarquent plus de RAM que les versions actuellement proposées sur le marché, il s'agirait pour Nvidia de renouveler une partie de son catalogue et de pousser vers la sortie la RTX 3080 10Go.

La RTX 2060 12Go de son côté pourrait sortir dès le décembre prochain, sans annonce particulière.