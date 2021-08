OnlyFans interdit les contenus sexuellement explicites

OnlyFans se présente comme une plateforme sociale par abonnement pour mettre en relation les créateurs de contenu en tout genre avec leurs fans. L'abonnement payant est un moyen de monétisation pour les créateurs, en plus d'autres possibilités comme des pourboires.

Fondé en 2016 et basé au Royaume-Uni, OnlyFans revendique plus de 130 millions d'utilisateurs enregistrés et plus de 2 millions de créateurs dans le monde. Plus de 4,5 milliards de dollars auraient été versés aux créateurs.

Reste que l'image d'OnlyFans est essentiellement associée à celle d'un service d'abonnement pour des photos et vidéos pornographiques. À partir du mois d'octobre prochain, OnlyFans interdira aux créateurs de publier du contenu sexuellement explicite.

" Afin d'assurer la viabilité à long terme de la plateforme et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer notre règlement en matière de contenu ", a fait savoir OnlyFans.

La nudité n'est pas proscrite

Malgré la mise en place de ce blocage qui sera précisé ultérieurement, la nudité sera toujours autorisée dans la mesure où elle entre dans le cadre de la politique d'utilisation acceptable d'OnlyFans. Le groupe ne cache pas avoir subi des pressions de partenaires financiers et services de paiement en ligne.

Dans un récent rapport de transparence publié pour le mois juillet, OnlyFans souligne un service de modération de contenu solide, avec des directives strictes selon sa politique d'utilisation acceptable. Une robustesse qui sera mise à l'épreuve.

Cette semaine, OnlyFans a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming et application OFTV. Elle propose du contenu gratuit et original de créateurs d'OnlyFans dans des domaines comme le fitness, la cuisine et la comédie.