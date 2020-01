Pornhub se cache sur le réseau Tor avec une adresse en .onion

Plateforme de streaming de vidéos pornographiques à très gros trafic sur le Web (42 milliards de visites revendiquées en 2019), Pornhub se cache désormais sur le réseau Tor. Un site miroir vient ainsi d'être officiellement lancé avec une adresse en .onion proposée sur le réseau d'anonymisation.

Un accès nécessitera donc le navigateur Tor Browser pour l'adresse en .onion - un nom de domaine spécial reconnu par l'IETF - qui tire dès lors parti d'un service Tor caché. Cela implique les protections cryptographiques du cloud Tor et des transactions réparties entre différents relais dans le monde.

Dans un communiqué (capture ci-dessous), Corey Price, vice-président de Pornhub, explique suivre le même chemin que Facebook, le New York Times et la BBC qui ont mis en place au cours de ces dernières années des sites miroirs Tor " pour chiffrer et rendre les connexions individuelles sur Internet moins traçables. "



Évidemment, Pornhub œuvre dans un tout autre domaine. Sur Tor, le site miroir de Pornhub désactive certaines fonctionnalités comme la connexion à un compte. Outre la censure, Corey Price justifie également l'initiative pour la protection des préférences de la communauté LGBT.

" Cette mesure sert à renforcer la confidentialité des utilisateurs, assurer la sécurité du réseau et apaiser les inquiétudes concernant les habitues de navigation des utilisateurs LGBT dont les préférences restent criminalisées dans certains pays. "

Sur le réseau Tor… il peut aussi avoir quelques lenteurs.